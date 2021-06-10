Власти Лиссабона, по сведениям местных СМИ, отправляли России личные данные организаторов акции в поддержку Навального

Как пишет издание «Экспрессо» и «Обсервадор», речь идет о трех организаторах с двойным гражданством России и Португалии. Они обратились в городской совет с просьбой провести акцию в конце января в поддержку политика и для этого отправили по электронной почте свои имена, адреса и номера телефонов. В свою очередь, мэрия португальской столицы направила эти сведения не только полиции, но и посольству России и российскому МИДу. В пресс-службе администрации Лиссабона сказали, что это стандартная процедура.