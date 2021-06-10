Мэрия Лиссабона отправляла российским властям данные организаторов акции в поддержку политика Алексея Навального

Митинг прошел в конце января.

Трое организаторов акции с двойным гражданством – португальским и российским, как сообщает местное издание Observador, в начале года обращались в городской совет Лиссабона с просьбой дать возможность провести митинг. Для этого им пришлось оставить свои личные данные – в том числе имена, адрес и номер телефона. Однако выяснилось, что власти португальской столицы отправили эти сведения не только в полицию и МВД, но также посольству России и российскому МИДу.

В мэрии Лиссабона в ответ на запрос организаторов акции в поддержку Навального сказали, что это была стандартная и юридически необходимая процедура, причем на протяжении нескольких лет. Власти при этом пообещали, что предотвратят возникновение подобных ситуаций в будущем.

Как пишет интернет-издание «Медиазона», в конце января акция в поддержку Навального у российского посольства в Лиссабоне собрала около 70 человек, несмотря на дождь и коронавирусные ограничения – по крайней мере, так утверждали сами митингующие.

Сторонники Навального дважды проводили акции в его поддержку в конце января в десятках российских городов. Все они были несогласованными. Силовики, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», задержали в общей сложности свыше 10 тысяч человек.