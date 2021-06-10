Преступникам могут запретить зарабатывать на популяризации своих деяний

В Государственную думу собираются внести соответствующий законопроект.

Преступникам, даже тем, кто искупил свою вину предлагается запретить выступать на телевидении, публиковать мемуары, материалы в соцсетях и получать за это вознаграждение. Как сообщает РБК, автор идеи, депутат от фракции Единая Россия Дмитрий Саблин полагает, что они тем самым монетизируют свои преступления, добиваясь популярности и узнаваемости. Нарушителям запрета придется заплатить штраф в размере двойного гонорара, но не менее 300 тысяч рублей. Издания же потеряют до миллиона. Саблин не скрывает, что на законотворчество его натолкнул случай с так называемым Скопинским маньяком Виктором Моховым, который в течении нескольких лет держал взаперти двух девушек, при этом издеваясь и насилуя их. После освобождения он получил крупный гонорар от Ксении Собчак, которая сделала о Мохове фильм.

Аналогичный закон существует в Соединенных Штатах. Как напоминают известия, он называется Законом «Сына Сэма» по имени известного маньяка, согласно этому законы гонорары за биографии преступников изымаются в пользу пострадавших.