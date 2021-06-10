Депутат Госдумы от «Единой России», сестра министра обороны Лариса Шойгу умерла от инсульта, который был спровоцирован коронавирусом. Об этом агентству РИА Новости сообщили в комитете по контролю и регламенту. Ларисе Шойгу было 68 лет.