Депутат Госдумы от «Единой России», сестра министра обороны Лариса Шойгу умерла от инсульта, который был спровоцирован коронавирусом. Об этом агентству РИА Новости сообщили в комитете по контролю и регламенту. Ларисе Шойгу было 68 лет.
2021-06-10T15:32:04+03:00
2021-06-10T15:32:04+03:00
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15:32, 10 июня 2021
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