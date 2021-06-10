Суд в Москве сегодня оштрафовал социальную сеть Facebook на 17 миллионов рублей и мессенджер Telegram на 10 миллионов

Это связано с тем, что они не удаляли призывы к участию в несогласованных протестных акциях в начале года. Роскомнадзор начал массово составлять протоколы о неудалении запрещенной информации в отношении крупных соцсетей минувшей зимой.
2021-06-10T15:30:58+03:00
2021-06-10T15:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 10 июня 2021
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