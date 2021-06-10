«Важные истории»: Официальная статистика травм на производстве в России может быть занижена в 44 раза

Авторы статьи оттолкнулись от недавнего резонансного случая – в апреле на Медногорском медно-серном комбинате в Оренбургской области погиб рабочий Денис Отвалов. Из-за обрушения одной из конструкций его засыпало смесью для загрузки плавильных печей. Ему было 24 года, у него остались жена и трое детей. Поминки по Отвалову переросли в стихийный митинг рабочих – они возмущены катастрофическим износом оборудования, недостатком средств защиты, бесконечными переработками и необоснованными штрафами. По их словам, трагедии, подобные этой, на их заводе происходят регулярно.

В 2014 году в пересчете на 100 тысяч населения Россия занимала по смертности на производствах одно из первых мест в мире, в компании Египта, Узбекистана, Турции и Гваделупы. При этом по несмертельным случаям, отечественные показатели оказываются, наоборот, одними из лучших в мире – почти в 10 раз ниже, чем в США и в 20 с лишним раз ниже, чем во Франции. По мнению авторов материала, это объясняется тем, что смертельные исходы намного труднее скрыть, а обычные травмы оформляют как бытовые или не регистрируют вовсе.

В то же время опрошенные журналистами эксперты утверждают, что по мере автоматизации труда в первую очередь должна снижаться частота именно инцидентов со смертельным исходом.