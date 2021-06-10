Депутат ГД подготовил законопроект, по которому осужденным за насильственные преступления запретят давать интервью

Депутат Госдумы, «единоросс» Дмитрий Саблин подготовил законопроект, согласно которому осужденным за насильственные преступления будет запрещено давать интервью журналистам и выступать в соцсетях в течение 70 лет. По его замыслу, также судимые по определенным статьям не смогут публиковать мемуары и получать вознаграждения за выступления. Как сообщил депутат в интервью ТАСС, он направил свой законопроект в Минюст. Он надеется на поддержку и участие в доработки его инициатив коллег из других фракций.
2021-06-10T15:04:49+03:00
2021-06-10T15:04:49+03:00
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15:04, 10 июня 2021
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