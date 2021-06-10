В российском МИДе заявили, что занимаются ситуацией с арестом в Швейцарии бизнесмена Владислава Клюшина

Его считают владельцем телеграм-канала «Незыгарь».

Российское посольство в Швейцарии активно вовлечено в защиту прав российского гражданина, диппредставительство занимается этим уже несколько месяцев, рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя арест Владислава Клюшина в Швейцарии, о котором стало известно накануне. Задержали его еще в марте по запросу США, где бизнесмен проходит по делу об инсайдерской торговле на несколько миллионов долларов. Клюшин пытался оспорить арест, указывая в жалобах, что он и его компания «играют стратегически важную роль для правительства России», пишет издание «Открытые медиа».

Он также утверждает, что обладает ценными для Вашингтона знаниями о России. Агентство France Press называет Клюшина человеком, близким к заместителю главы администрации президента Алексею Громову, который курирует в России СМИ. Известно, что компания Клюшина поставляет властям систему мониторинга СМИ и соцсетей. Издание «Проект» называло предпринимателя предполагаемым владельцем телеграм— канала «Незыгарь», где, по данным журналистов, публикуются одни из самых дорогих в отрасли заказные сообщения. Сам Клюшин это отрицал и через суд требовал удалить материал.

Защита Клюшина связывает подтверждение информации об аресте бизнесмена с предстоящей встречей президентов России и США. Адвокат полагает, что у дела против его подзащитного есть политическая подоплека