В России почти 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Похожая ситуация была в конце февраля – начале марта. На Москву приходится более 5-ти тысяч новых случаев.

Накануне столичные власти сообщили об открытии дополнительных больниц из-за ухудшения эпидемиологической остановки, напомнили о необходимости соблюдения масочного режима. При этом никаких ограничений в городе вводиться не будет.

Меры, которые принимались российскими властями во время пандемии, позволили удержать неизбежное замедление экономики в уверенных границах, — считает премьер Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, экономика и промышленность России сейчас активно восстанавливаются.