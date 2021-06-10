Около здания администрации президента РФ проходит встреча с депутатами от КПРФ против политических репрессий

Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, на мероприятии собралось около 150 человек.

«В настоящий момент возле здания администрации президента на Ильинке проходит встреча представителей оппозиции, левых сил, сторонников КПРФ, «Левого фронта» и других организаций с депутатами Госдумы Валерием Рашкиным и Денисом Парфеновым. Тема этой встречи — последние аресты, преследования, запреты, новые запрещающие законы разных организаций и участия в выборах в Госдуму. Собралось около 150 человек на эту встречу», — рассказал он.

По словам С.Удальцова, собравшиеся возмущены тем, что власти вместо того, чтобы накануне крупных федеральных выборов «нормализовать взаимодействие с оппозицией, вести полноценный диалог, выбрали тактику тотальной зачистки, арестов, уголовных дел, запретов, преследования».

«Это касается всех спектров политической оппозиции. Участники встречи говорят о том, что власть боится конкурентной борьбы на выборах, чувствует свою слабость, слабость рейтингов своих, непопулярность в народе, поэтому и старается зачистить всех своих конкурентов. Если власть не допустит оппозицию к выборам, то это может привести к очень опасным последствиям», — отметил он.

На месте дежурит полиция, но пока никаких задержаний не происходит.

«По итогам встречи требования будут переданы в администрацию президента, где будет требование о прекращении уголовных дел, освобождении всех представителей оппозиции, и проведение нормальных конкурентных выборов», — заключил С.Удальцов.