Мантуров: Запасов противоэпидемиологической продукции в России хватит более чем на три месяца

Это утверждает министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, в стране формируется резерв, с помощью которого при необходимости можно будет преодолевать повышенный спрос. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова отчиталась, что Россия производит более 20 препаратов для лечения коронавируса.

Согласно данным оперативного штаба, за минувший день в России выявили более 11,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, в Москве – более 5 тысяч. Такие показатели были в феврале-марте.