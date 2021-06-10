Соглашение между чиновниками Смольного и представителями сервисов аренды электросамокатов не имеет юридической силы

Соглашение, которое подписали чиновники Смольного и представители сервисов по аренде электросамокатов, не имеет юридической силы. Это добровольные ограничения, считают бизнесмены.

Соглашение, которое власти и сервисы разрабатывали последние недели, не только ввело запреты на работу проката электросамокатов на время чемпионата Европы по футболу, но и включило новые зоны, где нельзя будет парковать технику. А на Дворцовой и Сенатской площадях, а Малой Морской улице запретили не только стоянку, но и движение прокатных электросамокатов. Это ограничение будет действовать бессрочно, но, кроме того, документ ввёл те же запреты на других центральных улицах Петербурга на время футбольного первенства, то есть до 12 июля. Также сервисы должны ограничить скорость самокатов и нанести на них заметные номера. Отмечу, что сейчас компании вывезли технику и приостановили работу.

Ранее представитель одной из фирм рассказал, что распоряжение убрать самокаты из центра города дал губернатор Петербурга Александр Беглов. Тем не менее, депутат заксобрания от Единой России Алексей Цивилёв сказал изданию АБН, что новые ограничения бизнес налагает на себя сам. Это мнение разделяют чиновники Смольного и сами представители компаний.

Ранее в офисы и на склады сервисов по прокату с обысками приходили сотрудники Следственного комитета. Они объяснили свои действия уголовным делом, которое возбудили после избиения самокатчиками прохожих на Невском проспекте.