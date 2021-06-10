Украинская футбольная ассоциация сообщила, что ведет переговоры с УЕФА по поводу формы сборной на Чемпионате Европы, — передает агентство Франс Пресс. В Киеве надеются, что Союз европейских футбольных ассоциаций разрешит не удалять лозунг «Героям Слава!» с футболок.

Между тем, в Москве решение УЕФА приветствовали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что спорт должен оставаться вне политики.