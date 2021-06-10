РБК: Суд в Москве освободил из СИЗО генералов МВД, которых обвиняют в коррупции

Александр Краковский, Александр Бирюков и Александр Брянцев, по версии следствия, пытались развалить уголовное дело в отношении бизнесмена Альберта Худояна. Его, в свою очередь, обвиняют в хищении недвижимости в центре Москвы. В конце мая Генпрокуратура вернула дело генералов на доследование. Освободив их, суд другую меру пресечения им не назначил.

