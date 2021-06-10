Европейский союз футбольных ассоциаций потребовал изменить дизайн формы сборной Украины, в которой футболисты собирались играть в матчах Чемпионата Европы.

В УЕФА отреагировали на обращение Российского футбольного союза, который посчитал политически мотивированным фрагменты дизайна. В частности, на футболках присутствует изображение контуров Украины с Крымом и две надписи «Слава Украине – Героям слава!», причем последняя – с изнаночной стороны воротника. В УЕФА сочли, что только сочетание лозунгов Слава Украине – Героям Слава несет политический и милитаристский подтекст. В остальном внешний вид формы разрешили оставить без изменений, пояснив, очертания страны соответствуют резолюции ООН, а лозунг Слава Украине сам по себе, без добавлений официально утвержден.

На решение УЕФА отреагировали в российском МИДе. Официальный представитель ведомства Мария Захарова предложила украинским футболистам стать спортивными героями, поскольку прославлять свою Родину надо именно так, а не с помощью националистических лозунгов.

В форме со внесенными изменениями сборная Украины выйдет на первый матч Чемпионата Европы против команды Нидерландов 13 июня.