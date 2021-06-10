Сразу две европейские страны заявили о подозреваемых в шпионаже в пользу России

Польские спецслужбы объявили об аресте некоего Януша Н. (по национальным законам, фамилию в этих случаях не разглашают). Он якобы пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе депутатами Европарламента, чтобы – цитата – «ослабить позиции Польши в ЕС и на международной арене». При обыске у него дома нашли множество электронных носителей информации и наличные на сумму свыше 300 тысяч злотых (около 80 тысяч долларов).

В Латвии Генпрокуратура пока лишь подала запрос на обыск и задержание подозреваемого, так как речь идет о депутате Сейма Янисе Адамсонсе. Парламентарии запрос удовлетворили. Адамсонс заседает в Сейме уже третий созыв подряд от партии «Латвийский путь», которая пользуется поддержкой преимущественно у русскоязычных. В 90-е он даже недолго был министром внутренних дел, а до 1991-го успел побыть членом и КПСС.

Ранее в этом году за шпионаж в пользу Москвы осудили россиянина – в Дании, немца – в Германии, а Спецслужбы Чехии обвинили российских шпионов в причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014-м году.