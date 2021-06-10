Заседание суда по итогам которого структуры, связанные с Навальным признали экстремистскими, длилось более 12 часов

Заседание Мосгорсуда по итогам которого структуры, связанные с Алексеем Навальным были признаны экстремистскими, длилось более 12 часов. Оно проходило в закрытом режиме из-за присутствия в деле секретной информации.

Защита привезла в Мосгорсуд чемодан с ходатайствами, в буквальном смысле. Ни одно из них судья не удовлетворил. Как поясняют адвокаты Команды 29, все они были оправлены на то, чтобы понять: что конкретно вменяет прокуратура организациям, какие есть доказательства в пользу того, что они вели экстремистскую деятельность. Адвокатам отказали во встречном иске о рассекречивании дела ФБК, в истребовании актов осмотра интернет-страниц полицейским, в вызове прокурора, подписавшего иски к ФБК*, суд проигнорировал просьбу исключить из материалов дела пустые листы, вложенные прокуратурой. Защитники отмечали, что фамилия политика Алексея Навального, основателя ФБК, звучала на заседании десятки раз, при этом его отказались признать заинтересованным лицом и вызвать в качестве свидетеля. Напомним, что сам иск засекречен, и как рассказал адвокат Илья Новиков, даже сотрудник Фонда борьбы с коррупцией не могут с ним ознакомиться.

Защита подчеркивала, что ни о какой состязательности и равенстве сторон в этом деле речи не идет.

Представитель прокуратуры на заседании утверждал, что под финансированием экстремистской деятельности понимается, например, предложение возместить расходы на оплату штрафов участникам протестных акций. Кроме того, экстремизмом назвали нарушение санитарных правил на митингах. Позицию прокуратуры озвучил представитель ведомства Алексей Жаяфров.

Представители Министерства юстиции и МВД отказались от прений. Мосгорсуд полностью удовлетворяет иск Прокуратуры. Решение судья вынес за 20 минут.

Защита намерена обжаловать решение Мосгорсуда.

Некоторые зарубежные издания расценивают признание судом команды Алексея Навального экстремистской организацией как послание президенту Байдену перед его встречей с Владимиром Путиным.

Вчерашнее постановление суда, по которому сотрудники штабов, спонсоры и даже сторонники Навального в соцсетях могут быть привлечены к тюремному заключению, неизбежно загонит оппозицию в подполье, говорится в сегодняшней статье Нью— Йорк таймс. — Публичные комментарии, такие как интернет-посты в поддержку организаций оппозиционера, могут теперь преследоваться как экстремистские действия. Встреча двух лидеров в Женеве состоится 16 июня, после нескольких месяцев, в течение которых Путин демонтировал большую часть того, что оставалось от политического плюрализма, давая понять, что будет игнорировать критику Запада. Вчерашний вердикт «стал сигналом о том, что эра терпимости подходит к концу» (перевод сайта Инопресса).

Немецкая Франкфуртер Альгемайне в связи с этим пишет, что политическое преследование в России приобретает новый масштаб; отныне сотни тысяч россиян могут быть приравнены к террористам и сторонникам террора. Вчерашнее решение «срывает последние маски, в том числе и потому, что оно нарушает запрет придавать закону обратную силу».

Издание сравнивает действия российских властей в отношении команды и сторонников Алексея Навального с преследованиями общины свидетелей Иеговы, которые были распущены, а ряд верующих приговорены к многолетнему тюремному заключению

* — Власти РФ считают иноагентом, деятельность организации признана экстремистской и запрещена