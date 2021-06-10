Районный суд Владимира отклонил иск Навального к исправительной колонии, в больнице которой он находился

Районный суд Владимира отклонил иск политика Алексея Навального к исправительной колонии, в больнице которой он находился. Оппозиционер жаловался на то, что сотрудники мешали адвокатам проносить и пользоваться телефонами и ноутбуками. Соответствующий иск поступил в суд в середине мая. Как передает ТАСС, Навальный отказался от участия в рассмотрении иска. Административное дело судья рассматривал единолично.