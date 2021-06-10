Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов принял решение баллотироваться в Госдуму в центральном административном округе Москвы.

Леонов в интервью «Эху» выразил надежду на победу.

«Я принял решение и собрался баллотироваться в Госдуму. Проблемы, которые есть, надо решать. Мы, как добровольцы, привыкли делать все своими руками — если проблемы не решаются, значит их надо решать самим. Я не знаю, как оценить свои шансы, потому что не знаю, кто еще выдвинется. Это же зависит от конкурентов. Но я, конечно, буду стараться победить, а получится или нет, я пока не знаю», — сказал О.Леонов.

Леонов отмечает, что будет баллотироваться путём самовыдвижения.