В странах Европы полностью вакцинированы от коронавируса 17% населения

Это утверждает Всемирная организация здравоохранения. По словам директора европейского управления Ханса Клюге, за последние полгода в Европе были использованы 400 миллионов доз вакцин. Летом вакцинация идет быстрее, однако в целом темпы недостаточные.
2021-06-10T13:31:26+03:00
2021-06-10T13:31:26+03:00
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13:31, 10 июня 2021
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