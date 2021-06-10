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13:31, 10 июня 2021

В странах Европы полностью вакцинированы от коронавируса 17% населения

Это утверждает Всемирная организация здравоохранения. По словам директора европейского управления Ханса Клюге, за последние полгода в Европе были использованы 400 миллионов доз вакцин. Летом вакцинация идет быстрее, однако в целом темпы недостаточные.  


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