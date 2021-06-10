Следствие просит арестовать Юрия Хованского за песню, в которой усмотрели призывы и публичное оправдание терроризма

Следствие просит арестовать блогера Юрия Хованского за песню, в которой власти усмотрели призывы и публичное оправдание терроризма. В Следственном комитете ссылаются на экспертизу. Хованский вину признал. Ему грозит штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 7-ми лет, — сообщает Интерфакс.
2021-06-10T13:03:58+03:00
2021-06-10T13:03:58+03:00
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13:03, 10 июня 2021
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