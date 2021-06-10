Материалы по делу о пропаганде наркотиков в отношении блогера Юрия Дудя поступили в суд

Впервые пропаганду запрещенных веществ у Дудя усмотрела общественная организация «Лига безопасного интернета». Теперь это подтвердила официальная психолингвистическая экспертиза – и материалы переданы в Зюзинский районный суд Москвы. В чем именно состоит эта пропаганда – не уточняется. По одним данным, претензии вызвало интервью Дудя с актрисой Александрой Бортич, по другим – с украинским блогером Ивангаем и исполнителем Моргенштерном.

Дудь начинал карьеру в спортивной журналистике, а прославился благодаря своему каналу на ютубе, когда его интервью начали набирать миллионы просмотров, то есть аудиторию, сопоставимую с просмотрами федеральных телеканалов в прайм-тайм. Позже Дудь начал снимать и большие документальные фильмы, в том числе с резкой критикой властей – к примеру, о теракте в Беслане или сталинских репрессиях на Колыме.

По этой статье КоАП Дудю грозит штраф до 30 тысяч рублей. Недавно по другой части той же статьи оштрафовали на 100 тысяч и самого Моргенштерна.