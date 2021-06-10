Бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом будет судить матч группового этапа ЧЕ между Россией и Бельгией

Бригада арбитров во главе с испанцем Антонио Матеу Лаосом будет судить матч группового этапа Чемпионата Европы между сборными России и Бельгии. Встреча состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы по футболу стартует завтра и завершится 11-го июля.
2021-06-10T12:51:18+03:00
2021-06-10T12:51:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:51, 10 июня 2021
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