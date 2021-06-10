Бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом будет судить матч группового этапа ЧЕ между Россией и Бельгией

Бригада арбитров во главе с испанцем Антонио Матеу Лаосом будет судить матч группового этапа Чемпионата Европы между сборными России и Бельгии. Встреча состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы по футболу стартует завтра и завершится 11-го июля.