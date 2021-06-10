Лидер КПРФ Зюганов считает, что умное голосование заключается в том, чтобы все граждане страны пришли на выборы

Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На мой взгляд, умное голосование – это прежде всего в том, чтобы все дружно поднялись и пошли голосовать. Чем меньше проголосует, тем вероятнее, что продолжится старый курс и дальше вас будут унижать, обирать, будут расти цены и разваливаться экономика. Надо всем идти! Нельзя голосовать за «Единую Россию». Для меня умное голосование – это реальный отчет перед избирателями наших депутатов. Умное голосование – это активные встречи с нашими патриотическими силами. Поэтому я поддерживаю то, чтобы патриотические силы на выборы шли мощной единой командой», — сказал лидер партии.

Лидер КПРФ отметил, что в его партии кандидаты отбираются строго. При этом Г.Зюганов добавил, что не будет оглядываться на новый закон о запрете избираться тем, кто принимал участие в экстремистской организации и назвал главными критериями умение работать и любить страну.

«Единая Россия» приняла 15 законов, которые закручивает гайки, вместо того, чтобы организовать полноценный диалог. Они не способны к нему, потому что им нечем отчитываться перед избирателями. Официально говорю – те, кто будет голосовать за «Единую Россию», те будут голосовать за то, чтобы и дальше вас преследовали, обирали и унижали. Надо всем коллективно объединиться против этого курса такой политики", — подчеркнул лидер КПРФ.