В Москве Замоскворецкий районный суд отказался исключить профсоюз «Альянс врачей» из реестра иностранных агентов

Это сообщает в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Решение суда будет обжаловано.
Российские власти считают Альянс врачей иноагентом.
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Это сообщает в своем Telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Решение суда будет обжаловано.
Российские власти считают Альянс врачей иноагентом.
4 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…