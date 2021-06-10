Четверо волонтеров штаба Виктора Бабарико получили по 5 лет колонии

Об этом сообщают белорусские правозащитники. Суд в Минске признал волонтеров виновными в подготовке к массовым беспорядкам.

Виктор Бабарико хотел выдвигаться в президенты Белоруссии, однако не смог зарегистрироваться кандидатом, так как стал фигурантом уголовного дела. Вчера Верховный суд Белоруссии подтвердил законность ареста Бабарико.