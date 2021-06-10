Христо Грозев: Расследование отравление писателя Быкова — это не последнее расследование попыток убийств

Как сказал руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», расследование отравления писателя Дмитрия Быкова — не последнее, таких расследований попыток убийств осталось еще 3 или 4.

«Я очень хотел бы сказать, что это последнее расследование, но это точно не последнее. Почему, потому что мы видим очень много путешествий этой группы, которая не привязана ни к одной. Я не скажу, что там осталось 20 нераскрытых попыток убийств, осталось, может быть, 3 или 4». – сказал он.

По словам Х.Грозева, это еще не расследованы история с убийствами и отравлением в Москве или Питере.

«Мы не видим, что в Москве происходило, что было в Питере. А там у нас есть несколько случаев, которые совпадают с симптоматикой, профиль жертв. Но мы не можем так легко привязать этих жертв к той группе, которая путешествовала.

Мы замечаем, что часто из этой группы, когда мы описываем двухкомпонентный состав этой группы — есть люди из второй службы, а есть техники, химики, которые реально поставляют яд. Люди из второй службы они следили и за другими политиками, оппозиционерами и так далее, которые не были отравлены, но может быть были убиты другими способами. Поэтому это другой вектор наших расследований», — отметил он.

На вопрос, приходят ли угрозы после этого расследования отравления, Христо Грозев ответил, что «угрозы приходили, но чаще они стали приходить после дела Навального».

«Угрозы приходят, они стали чаще приходить уже после расследования по Навальному. Но, честно говоря, эти угрозы меня не пугают. Те, которые будут исполняться, они не приходят. Это люди (присылающие свои угрозы), которые пытаются показать свою лояльность к режиму. Для меня скорее интересна реакция официальная – Кремля», — отметил он.