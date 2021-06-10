Фонд борьбы с коррупцией, признанный Мосгорсудом экстремисткой организацией намерен продолжить работу

Официальный твиттер организации позволил себе иронию, написав буквально следующее «проснулись в деструктивных целях, улыбнулись и осознав общественную опасность продолжаем работать». Один из лидеров ФБК* Георгий Албуров, находящийся за пределами России, не почувствовал разницы, после того, как он по его словам, проснулся экстремистом.

Лидер ФБК Алексей Навальный отреагировал объемным постом сразу после объявления вердикта суда. В своем Инстаграме он заявил, что не отступит от своих целей. Название организации при этом не имеет значения, важны люди. Сейчас все поймем – пообещал политик, эволюционируем, приспособимся. Это наша страна, другой у нас нет – заключил Навальный.

Решение Мосгорсуда вызвало резкую критику на Западе. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Борель призвал прекратить систематически репрессии в отношении основных прав.

Ранее вердикт осудил Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. С официальным заявлением выступил Государственный департамент США.

* — Власти РФ считают иноагентом; деятельность организации признана экстремистской и запрещена