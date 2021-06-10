УЕФА требует от сборной Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 «политические» надписи

На представленную ранее экипировку была нанесена карта страны с Крымом в её составе, а также слоганы «Слава Украине» и «Героям слава».

Это стало поводом для протестов и резких заявлений политиков в Москве. В некоторых украинских СМИ появилась информация, что российская сборная в знак протеста снимется с Евро, однако президент Российского футбольного союза Александр Дюков эту информацию не подтвердил.

Матчи чемпионата пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких европейских городах, среди них есть Санкт-Петербург.