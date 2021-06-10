Соратники Алексея Навального намерены продолжать борьбу с коррупцией, несмотря на то, что Мосгорсуд признал экстремистскими организации, связанные с Навальный. Сам политик назвал суд посмешищем. Он считает, что борцы с коррупцией — экстремисты, когда коррупция — основа государственной власти.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Навальный готовил цветную революцию в России.

«Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на биографию Навального. Ведь он сидел на той же лавке, где сидел Саакашвили и Ющенко – готовили спецслужбы те же, сюда привезли и прочее. Надо, прежде всего, помнить, что против страны идет война. И в условиях войны вы обязаны отстаивать национальные государственные интересы, и нашу общую безопасность. Поэтому для нас рассмотрение связано с персональной фигурой – чем занимается, как работает, как выполняет программу», — сказал он.

После того, как суд признал экстремистскими структуры Навального, руководители этих организаций не смогут участвовать в ближайших выборах в России. Это касается и тех, кто помогал этим организациям, в частности, пожертвованиями.