Христо Грозев: Расследование отравления Быкова длилось долго, т.к. не было объяснения и мотивации этого преступления

Как сказал руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», расследование отравления писателя Дмитрия Быкова длилось так долго, потому что не было объяснения и мотивации этого преступления.

«Почему так долго мы готовили это расследование, потому что я сам не мог поверить, что может быть объяснение или мотивация, которая бы включала в список убийств не только политиков, кандидатов в политики, но и поэтов. То есть у меня всегда было понимание, что в авторитарных государствах есть понятие «поэтического иммунитета». Понадобилось большего уровня доказательств, чем с Навальным и Кара-Мурзой. К сожалению, мы не можем найти мотивов, кроме самого страшного, что факт его популярности и его антисистемности становится достаточным», — сказал Х.Грозев.

Руководитель Bellingcat также вспомнил интервью одного из соратников бизнесмена Евгений Пригожина, который назвал писателя Быкова номером вторым после политика Алексея Навальным. «Это может быть аргументом, если процитировать высказывание соратника Пригожина, который когда-то в интервью сказал, что: «В нашем понимании, Быков — второй после Навального. И ими нужно заниматься». То есть здесь такое понимание у Пригожина, вряд ли оно появилось у него вне зависимости понимания Кремля», — сказал Х.Грозев.