В Зюзинский суд Москвы поступили материалы административного дела о пропаганде наркотиков на канале Юрия Дудя

В Зюзинский суд Москвы поступили материалы административного дела о пропаганде наркотиков в интервью на канале Юрия Дудя. Как утверждает член Общественной палаты Екатерина Мизулина, официальные психолингвистические судебные экспертизы подтвердили факты противоправных действий в двух интервью. В самом суде корреспонденту ТАСС подтвердили, что документы действительно поступили.