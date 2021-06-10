В Зюзинский суд Москвы поступили материалы административного дела о пропаганде наркотиков на канале Юрия Дудя

В Зюзинский суд Москвы поступили материалы административного дела о пропаганде наркотиков в интервью на канале Юрия Дудя. Как утверждает член Общественной палаты Екатерина Мизулина, официальные психолингвистические судебные экспертизы подтвердили факты противоправных действий в двух интервью. В самом суде корреспонденту ТАСС подтвердили, что документы действительно поступили.
2021-06-10T11:34:34+03:00
2021-06-10T11:35:01+03:00
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11:34, 10 июня 2021
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