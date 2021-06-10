По данным интернет-издания «Важные истории», ежедневно на производствах сотрудники погибают или получают травмы. Официальная статистика производственного травматизма в России может быть занижена в 44 раза. По официальной информации Роструда, в 2019-м году на российских предприятиях погибли 1613 работников.