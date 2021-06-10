Сразу в двух европейских странах сообщили о выявлении российских шпионов

В Польше спецслужбы арестовали некоего Януша Н., который, по утверждению властей, действовал по заданию российской разведки. Он пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте, — передаёт РБК. А в Латвии в шпионаже в пользу России обвинили депутата Сейма Яниса Адамсонса. Генпрокуратура попросила Сейм дать согласие на обыск и арест депутата и получила согласие. Сам политик свою вину отрицает.