В России выявлены максимальные с начала марта 11699 случаев коронавируса

В РФ число заболевших коронавирусом впервые с начала марта превысило 11,6 тыс. человек. Об этом сообщил оперштаб.

5245 из них — в Москве. Для столицы это максимальные значения с середины января. Мэр Москвы Сергей Собянин признает, что ситуация с коронавирусом ухудшается.

По России зафиксировано 383 летальных исхода.