В Петербурге ужесточены правила аренды электросамокатов

Крупнейшие сервисы подписали соглашение с властями вчера вечером. Для электросамокатов закрыли центр города, а скорость на тротуарах снижена до 10 километров в час, — сообщает РБК. Ограничение будет действовать до 12 июля, пока в городе проходит Чемпионат Европы по футболу. С 13 июля скорость разрешат увеличить до 15 километров в час.