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11:05, 10 июня 2021

В Петербурге ужесточены правила аренды электросамокатов

Крупнейшие сервисы подписали соглашение с властями вчера вечером. Для электросамокатов закрыли центр города, а скорость на тротуарах снижена до 10 километров в час, — сообщает РБК. Ограничение будет действовать до 12 июля, пока в городе проходит Чемпионат Европы по футболу. С 13 июля скорость разрешат увеличить до 15 километров в час.  


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