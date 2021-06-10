Россия возобновила сообщение еще с 8 странами

Для россиян после получения новых рекомендаций от оперативного штаба, стали доступны несколько курортных направлений. Прежде всего, это весьма популярная Хорватия и более экзотическое Марокко. Открываются несколько стран континентальной Европы – Австрия, Венгрия и Люксембург, а также Ливан и остров Маврикий. Чартерные рейсы будут летать в Албанию. ТАСС сообщает, что пока российские перевозчики не заявили о желании снова включить эти маршруты в свое расписание. По новым направлениям будут действовать квоты, как для российских, так и для западных перевозчиков по принципу паритета.

Кроме того, по ряду стран увеличивается количество рейсов. Лидируют здесь Египет и Сербия, которые смогут принимать по 7 бортов в неделю. Владикавказ, Томск и Нижнекамск снова получат возможность принимать и отправлять международные рейсы.

Всего, сейчас для полетов открыты 38 стран.