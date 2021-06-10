Швейцарский МИД сообщил, что саммит президентов России и США пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве

Эту информацию уже подтвердили в Кремле.

Несмотря на то, что официально место встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена было объявлено только сегодня, подготовка уже идет несколько дней. Как отмечает агентство «Интерфакс» со ссылкой на швейцарские СМИ, парк вокруг виллы Ла Гранж уже закрыт для посещения, в нем присутствуют военные и сотрудники служб безопасности. С сегодняшнего дня на улицах близ парка запретят парковать автомобили, вокруг него возводят многокилометровые ограждения.

В Кремле на этом фоне сообщили, что Путин прилетит на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров. В Москве, к слову, уже дают оценки предстоящей встрече с Байденом: там сомневаются, что президенты подпишут какой-либо совместный документ и не ждут перезагрузки отношений между Россией и США. Хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и уверяет, что недооценивать встречу нельзя. В свою очередь, в Белом доме подчеркнули, что Байден будет на встрече с Путиным откровенен. Сам американский лидер накануне прибыл с визитом в Великобританию.

Переговоры между Путиным и Байденом станут первой личной встречей президентов России и США за три года, когда российский глава государства встречался в Хельсинки с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.