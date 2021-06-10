Парламент Латвии лишил неприкосновенности депутата Яниса Адамсонса от оппозиционной партии «Согласие»

Парламент Латвии лишил неприкосновенности депутата Яниса Адамсонса от оппозиционной социал-демократической партии «Согласие». Его заподозрили в шпионаже в пользу России, — сообщает агентство «Лета». С запросом в парламент обратилась Генеральная прокуратура Латвии.