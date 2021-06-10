Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО начальника отдела Министерства образования и науки Михаила Шерстобитова в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Обвиняемый арестован до 7 августа, -сообщает ТАСС. В министерстве заявляют, что помогают правоохранителям в проведении следственных действий.