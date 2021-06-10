В Японии против третьего помощника капитана судна «Амур» Павла Добрянского возбуждено уголовное дело после столкновения с японской шхуной. В российском генконсульстве корреспонденту РИА рассказали, что помощнику капитана грозит лишение свободы или штраф по обвинению в халатности и ненадлежащем управлении судном.

В результате столкновения погибли три японских рыбака. 23 члена экипажа «Амура» не пострадали.