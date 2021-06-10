В Польше арестовали обвиняемого в шпионаже в пользу России

По данным агентства РИА Новости, речь идет о бывшем журналисте одного из крупных польских изданий.

Прокуратура уже назвала имя подозреваемого в работе на российскую разведку – Януш Н. Как утверждает польское ведомство, он пытался установить контакт как с местными, так и с зарубежными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Деятельность обвиняемого прокуратура называет «частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов» по ослаблению позиций Польши во внешней политике.

Сам Януш Н. был задержан еще в конце мая, однако об этом стало известно только сейчас. В его квартире во время обыска нашли около 84 тысяч долларов и различные носители информации. Сейчас обвиняемый в шпионаже в пользу России арестован на 3 месяца, ему грозит до 10 лет заключения.

В прокуратуре отметили, что ранее арестовали сообщника подозреваемого. О задержании признавшего вину в шпионаже на Россию гражданина Польши действительно сообщалось в середине мая, однако связаны ли эти случаи, неизвестно.

За последние годы в Польше было осуждено несколько человек, которых обвиняли в шпионаже в пользу России. Среди них – бывший сотрудник министерства энергетики, которого подозревали в передаче Москве данных о позиции Варшавы по строительству газопровода «Северный поток – 2».