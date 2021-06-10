Адвокаты обжалуют решение Мосгорсуда, который признал экстремистскими организации, связанные с Алексеем Навальным

Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. Заседание продолжалось 12,5 часов и проходило в закрытом режиме. По версии прокуратуры, целью структур Навального было создание условий для изменений основ конституционного строя. Об этом сказал представитель ведомства Алексей Жафяров.

Защита еще не ознакомилась с решением Мосгорсуда о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (признаны в РФ иноагентами), а также штабов Навального, но скорее всего будет обжаловать данный вердикт. Об этом сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Илья Новиков.

«Пространства для маневров не было с самого начала. Суд постановил обратить решение к немедленному исполнению, то есть пока мы будем все это обжаловать, мы почитаем это решение, может у нас отпадет желание общаться с государством на этот счет. Но пока – скорее да. Это значит, что ФБК надо ликвидировать прямо сейчас, в эту секунду. Они не имеют права ничего делать, в качестве предварительных мер они наложили кучу запретов», — сказал он.

При том И.Новиков отметил, что не слышал от руководителей ФБК, что они прекращают свою работу.

«ФБК – это люди. Есть Волков, есть Жданов. Я не слышал от ни, что они как-то анонсировали, что все прекращают свою работу. Их работа заключалась в том, чтобы искать информацию и передавать ее. Им будет тяжело, им и раньше было тяжело. А людям в стране будет тревожно, потому что, хотя все последствия наступают только с этой даты (09 июня), и мы знаем, что технически те, кто жертвовали деньги раньше – они не экстремисты. А черт его знает. Вот сейчас новая редакция закона о выборах в Госдуму предполагает, что даже если вы раньше жертвовали в ФБК, то вам все равно нельзя избираться. Я не могу вам дать руку на отсечение, что какой-нибудь рядовой майор не посчитает, что тот же самый подход можно будет применить и в других делах», — сказал адвокат.

На вопрос, почему в судебном процессе не участвовал политик А.Навальный, адвокат сказал, что суд не удовлетворил ни одного ходатайство для участия политика в судебных заседаниях.

«Было заявлено несколько ходатайств, сначала чтобы Алексей участвовал равноправно со стороны, точнее участником со стороны ответчика. Потом, чтобы он был вызван свидетелем, потому что его имя указано на каждой странице этого многотомного дела по несколько раз. Но суд посчитал, что ни то, ни другое не нужно, отклонил все ходатайства ответчика», — сказал он.

Алексей Навальный назвал суд посмешищем и пообещал, что его сторонники продолжат заниматься политической деятельностью. Он призвал участвовать в «Умном голосовании» на выборах в Госдуму, которые назначены на сентябрь. Руководители организаций, признанных экстремистскими, не смогут участвовать в ближайших выборах. Запрет касается и тех, кто помогал этим организациям, в частности, пожертвованиями.

США и Великобритания осудили решение российского суда. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сравнил это решение с признанием экстремистскими «Свидетелей Иеговы»*, которые, по его мнению, столкнулись с преследованием и дискриминацией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает подобное сравнение беспрецедентным. По словам Захаровой, «Вашингтон провел параллели между сектами».

* — деятельность организации запрещена в РФ