Сегодня произойдет солнечное затмение

Его можно будет наблюдать и в России – в Якутии и на Чукотке, — рассказал «Эху» астроном Владимир Сурдин.

В Роскосмосе уточнили, что на территории России затмение можно будет наблюдать с 14:22 до 14:29 по московскому времени.