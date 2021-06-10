Власти Польши арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

По версии прокуратуры, задержанный по заданию российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте. Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили около 80 тысяч долларов и большое количество носителей информации, — сообщает ТАСС.