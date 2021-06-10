Встреча президентов России и США пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве, — сообщает швейцарский МИД

Переговоры запланированы на следующую среду, 16 июня. В Кремле рассчитывают, что встреча пройдет в позитивном ключе, но не ожидают прорывов. Белый дом заявил, что американский президент будет вести диалог прямолинейно. При этом Вашингтон хотел бы выстроить более стабильные отношения с Москвой.