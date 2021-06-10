Известный спортивный комментатор Нобель Арустамян аккредитован на Чемпионат Европы по футболу

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она поблагодарила УЕФА. Ранее стало известно, что кандидатуру Арустамяна заблокировали в оргкомитете турнира в Баку за то, что он побывал в Нагорном Карабахе.

Матчи Евро-2020 пройдут с 11-го июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербурге. Сборная России на групповом этапе встретится с Бельгией, Данией и Финляндией.