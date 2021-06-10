Крупнейший в мире производитель мяса, бразильская транснациональная компания JВS, выплатила хакерам 11 миллионов долларов после кибератаки. Компания объяснила это решение желанием обезопасить данные. Деньги были выплачены после восстановления работы большинства объектов, — сообщает The Wall Street Journal.
JВS сообщала об атаках 31 мая. По этой причине пришлось остановить переработку на одном из крупнейших заводов в Канаде.
Крупнейший в мире производитель мяса, компания JВS, выплатила хакерам $11 млн после кибератаки
Крупнейший в мире производитель мяса, бразильская транснациональная компания JВS, выплатила хакерам 11 миллионов долларов после кибератаки. Компания объяснила это решение желанием обезопасить данные. Деньги были выплачены после восстановления работы большинства объектов, — сообщает The Wall Street Journal.