Власти США и Великобритании осудили признание экстремистскими организациями ФБК и штабов Алексея Навального

Сам политик, находящийся в колонии, заявил, что он и его сторонники не остановят политическую деятельность.

«Россия фактически криминализировала одно из немногих оставшихся в стране независимых политических движений», — заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, Вашингтон призывает Москву прекратить репрессии против оппозиции. Признание структур, связанных с Навальным, экстремистскими — это очередная кафкианская атака на тех, кто борется с коррупцией во имя открытого общества, убежден глава британского МИДа Доминик Рааб. Он считает происходящее «попыткой запретить подлинную политическую оппозицию».

Сам Навальный назвал судебный процесс посмешищем и подчеркнул, что его, основателя ФБК, даже не допустили к участию. «Когда коррупция — основа государственной власти, борцы с коррупцией – экстремисты», — говорится в заявлении политика, опубликованном в Инстаграме. Заседание суда завершилось накануне вечером, оно продолжалось 12 часов, причем в закрытом режиме, хотя защита отмечала, что никакой чувствительной информации озвучено не было. Судья отклонил все ходатайства адвокатов, в том числе о вызове прокурора, подавшего иск. Решение вынесли менее чем за 20 минут.

Ранее также президент подписал закон, запрещающий участвовать в выборах сотрудникам и сторонникам признанных экстремистскими организаций. Напомним, что ФБК также внесен в список иноагентов.