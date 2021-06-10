В ДТП в Свердловской области с участием служебного автобуса погибли 6 человек и 15 госпитализированы

По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ тормозов. Автобус протаранил ворота предприятия и сбил людей, которые стояли на остановке. Это произошло на территории комбината «Электрохимприбор», который входит в «Росатом». Все погибшие и пострадавшие – работники этого предприятия, — сообщает Интерфакс.

Комбинат «Электрохимприбор» — одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса «Росатома».